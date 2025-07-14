«Ми 10 разів з-під смерті уходили»: на Донеччині останні жительки Звірового пройшли сім кілометрів під обстрілами, щоб евакуюватися

Останні жительки Звірового – Ніна та Катерина. Фото: кадр із відео

Пенсіонерки Ніна та Катерина йшли пішки сім кілометрів під обстрілами із села Звірове, яке зараз на лінії фронту, до міста Покровськ Донецької області. Про це йдеться у сюжеті «Новин Донбасу».



У місті теж під звуки вибухів вони кілька днів чекали на евакуацію. На допомогу прийшов екіпаж поліції «Білий янгол».



«Ми 10 разів з-під смерті уходили, нам в обличчя били. Каміння, ось це все, що було. Все, що відходить, все летіло на нас», – сказала Ніна.



Жінки не їли кілька днів. Катерина через обстріл отримала три контузії.



«Нам хлопці сказали: «Бабулі, вибирайтеся звідси». Ми й пішли. Ми одразу на другий день. Ми дві ночі ночували просто неба, під деревом, під дощем на землі», – розповіла Катерина.



Вони – останні, хто покинув село. Раніше у Звіровому проживали понад одна тисяча людей.



«Там «найгарячіша точка», вже немає нікого. Будинки горілі, багато будинків горілих, розбитих будинків дуже багато. Ми лише двоє залишилися, все», – зазначила Ніна.



Крім цих двох жінок, поліцейські забрали з Покровська ще кілька людей. Їх евакуювали по одній з найнебезпечніших трас у регіоні.



Священнослужитель Олександр сам із міста Добропілля, але застряг у Покровську, коли відвозив туди гуманітарну допомогу. Він натрапив на російську міну.



«Я на неї не наїхав, вона спрацювала на магнітне поле. Ви уявляєте, що це? Вона лежала на землі, я півтора метра від неї їхав. Вона спрацювала і в мене позаду все. Як я лишився цілий? Машину добили дрони», – каже священник.



Також поліцейські врятували Євгена. У чоловіка гостра реакція на стрес. Досі він не може прийти до тями після пережитого в Покровську.



«Будинок розбило. Будинок розбило повністю. Один, потім другий. Так ми у лазні усі жили», – сказав житель Покровська.



Усіх евакуйованих доставлять у безпечне місце, де вони отримають усю необхідну допомогу. Підтримку надають волонтери з Нідерландів.



«Ми відвеземо їх до Дніпра у «Холланд Хаус» – це наш шелтер. І ми думаємо, що вони там почуватимуться краще», – стверджує волонтер із Нідерландів Френкі.



Подробиці у сюжеті «Новин Донбасу».

Нагадаємо, що російська армія дронами атакувала волонтерські автомобілі під містом Костянтинівка на Донеччині.