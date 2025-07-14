Зеленський провів телефонну розмову з Трампом: про що говорили президенти

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп. Фото: ОПУ

14 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив сам Зеленський.



За його словами, це була «дуже хороша розмова».



«Дякую за готовність підтримувати Україну та працювати далі разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий та справедливий мир. Президент Трамп розповів про свою зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте. Важливо, що ми маємо такі добрі відносини й країни НАТО намагаються збільшувати витрати на оборону. Обговорили з президентом необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів та зміцнити наші позиції. Готові працювати максимально продуктивно, щоб досягти миру. Домовилися частіше зідзвонюватися і координувати наші кроки й далі», – стверджує Зеленський.

Нагадаємо, що 14 липня США та європейські країни НАТО уклали угоду про постачання зброї Україні, а Трамп пояснив, як це працюватиме.



Також Трамп пригрозив Росії 100% тарифами та встановив крайній термін для мирної угоди з Україною.