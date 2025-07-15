Дрони атакували Воронезьку область РФ: є постраждалі

Воронезьку область Росії атакували безпілотники. Фото: Baza

Над російським Воронежем та трьома районами області були збиті безпілотники. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомив голова регіону Олександр Гусєв.

«Було збито 12 безпілотників. Внаслідок атаки є постраждалі. Одна з жінок була госпіталізована із пораненням плеча», — написав Гусєв у Telegram.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено кілька квартир у місцевих багатоповерхівках, а також приватні будинки у передмісті та в одному з районів області.

Палаючі машини, пошкоджені будинки та вибиті вікна. Так виглядає Воронеж після атаки безпілотників. Також на відео видно і постраждалих перехожих, пише видання Baza.

За даними «Бази» ушкодження зафіксовано на кількох вулицях у центрі міста, зокрема на Плеханівській вулиці та Політехнічному провулку. Поранень зазнали кілька осіб.