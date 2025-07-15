Війська РФ вдарили по Родинському з РСЗВ «Смерч»: є постраждалі

Росіяни атакували Покровську громаду. Фото: прокуратура

У вівторок, 15 липня, російська армія обстріляла прифронтове місто Родинське Покровської громади Донецької області. Внаслідок ударів четверо людей постраждали. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«15 липня 2025 року о 00:30 російська армія обстріляла з РСЗВ «Смерч» Родинське. Під удар потрапила житлова забудова, де у своїх будинках дістали поранення четверо цивільних», — йдеться у повідомленні.





У відомстві уточнили, що двох чоловіків 37 і 53 років і 54 і 69-річних жінок доставлено до лікарні. У них діагностовано мінно-вибухові травми, закритий перелом ребра, осколкові поранення, рвані рани, множинні садна і контузію.



Крім того, пошкоджено багатоквартирні будинки та господарські будівлі



Раніше ми писали, що російська армія FPV-дронами контролює всі в'їзди та виїзди в містах Покровськ та Родинське Донецької області.

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