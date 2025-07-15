Трамп розглядав можливість відправки Україні крилатих ракет, здатних досягти Москви — The Washington Post

Крилаті ракети Томагавк. Фото: Defense News

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Зеленським обговорював можливе відправлення в Україну крилатих ракет «Томагавк», які здатні досягти Москви та Санкт-Петербурга під час запуску з української території.

Про це з посиланням на джерела пише оглядач газети The Washington Post Девід Ігнатіус.

Автор статті стверджує, що минулого тижня Трамп запитав Зеленського, чому Україна не вдарила по Москві. Той відповів: «Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю».

Проте зрештою ці ракети не були включені до списку поставок.

«Вони можуть бути розгорнуті пізніше, якщо Трамп захоче ще більших важелів впливу», — йдеться у публікації.

У статті також йдеться про те, що зараз розглядається можливість постачання Україні нових ракет ATACMS.

Раніше повідомлялося, що європейські союзники США по НАТО закуплять для України зброю на 10 млрд доларів. Обсяг усіх поставок включає ракети, засоби ППО та артилерійські снаряди. До цього Трамп оголосив, що Україні буде передано 17 комплексів ППО Patriot.

Довідка:

Tomahawk — одна з найвідоміших і найефективніших крилатих ракет у світі, розроблена в США. Її активно використовували у багатьох конфліктах, у тому числі в Іраку, Сирії, Лівії та на Балканах.

Тип: крилата ракета великої дальності (зазвичай запускається з кораблів або підводних човнів).

Розробник: Raytheon (США).

Дальність: близько 1600 км (деякі модифікації — до 2500 км).

Швидкість: дозвукова (≈ 880 км/год).

Бойова частина: до 450 кг (може бути звичайною або ядерною, хоча експорт — лише з неядерними).

Навігація: інерційна система, GPS, TERCOM (рельєфна), DSMAC (оптичне розпізнавання цілей).

Пускові платформи: кораблі (типу Aegis), підводні човни, наземні установки (з 2020-х років після виходу США з договору про РСМД).