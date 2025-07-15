У частині Слов'янська протягом доби не буде води

У Слов'янську Донецької області цілу добу не буде водопостачання у двох районах. Про це повідомили у пресслужбі Слов'янської міської військової адміністрації.
Води тимчасово не буде через скорочення подачі на місто від компанії «Вода Донбасу».
«Сьогодні, 15 липня, з 12:00 буде тимчасово припинено водопостачання мікрорайонів Черевківка та Семенівка — до 12:00 середи, 16 липня», — йдеться у повідомленні.
У відомстві закликали людей зробити запаси води.
Раніше ми писали, що у Дружківці Донецької області на початку червня через ремонт магістрального водопроводу призупинено подачу води.
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