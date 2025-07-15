Авіація ЗСУ вдарила бомбами HAMMER по війскам РФ у Курській області

На Північному напрямку українська авіація завдала удару по скупченню російського підкріплення, застосувавши дві французькі авіабомби AASM HAMMER. Про це повідомили в блозі пілотів ЗСУ «Соняшник».
Удар було завдано по позиціях окупантів у селищі Тьоткіно Курської області, де відбувалося зосередження живої сили ворога.
Місце удару.
«Ворог наполегливо тримається і підсилює район підкріпленнями. Далі — вулиці перекопані вздовж і впоперек, і цю гн**у уже так просто не викуриш», — зазначають пілоти.
Нагадаємо, МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ застосував високоточну авіабомбу GBU-62 JDAM-ER для ураження штурмових груп РФ на Запорізькому напрямку.
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