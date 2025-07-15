Найближчим часом нові комплекси Patriot в Україні не з'являться — міністр оборони ФРН

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Фото: ZDF

Постачання Україні нових батарей системи ППО Patriot «триватимуть місяці». Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі зі своїм американським колегою Пітом Хегсетом у понеділок, повідомляє британське видання The Telegraph.

Берлін запропонував купити дві американські системи протиповітряної оборони Patriot для постачання в Україну. Пісторіус заявив, що перша з цих систем не буде доставлена протягом кількох місяців.

Тим часом, Дональд Трамп заявив раніше, що батареї почнуть прибувати в Україну протягом декількох днів для захисту її міст від російських бомбардувань.

Пісторіус відмовився коментувати, чи обговорював він із міністром оборони США питання постачання наступальної зброї Україні.

Раніше повідомлялося, що Німеччина не передасть Україні свої зенітно-ракетні комплекси Patriot та далекобійні ракети Taurus.