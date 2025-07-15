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Російські окупанти за добу обстріляли Донеччину понад 15 разів: багато пошкоджень

15 липня 2025, 10:22

Російські окупанти за добу обстріляли Донеччину понад 15 разів: багато пошкоджень

Росіяни вдарили по Донеччині. Фото: Вадим Філашкін Росіяни вдарили по Донеччині. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська Росії вкотре атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки. Крім того, є постраждалі та жертви. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

«Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — заявив він.

За словами начальника адміністрації, під удар потрапили три райони регіону:

Покровський район. У Мирнограді 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено будинок. У Покровську поранено 3 людини, пошкоджено 2 приватні будинки і багатоповерхівку; у Родинському поранено 4 людини, пошкоджено 2 багатоповерхівки. У Ганнівці Добропільської громади поранено 2 людини, пошкоджено 6 приватних будинків.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю; у Торському знищено 2 будинки, ще 1 — у Зарічному. У Петрівці Другій Олександрівської громади пошкоджено 15 будівель, авто і трактор. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 8 приватних будинків, 6 багатоповерхівок і адмінбудівлю.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Раніше ми писали, що 14 липня о 09:25 російські окупанти зі ствольної артилерії обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині.

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