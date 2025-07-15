Вашингтон відклав законопроект щодо посилення санкцій проти Росії — ЗМІ

Американські сенатори відклали просування законопроекту про посилення санкцій проти РФ після заяви Трампа

Сенат США відклав просування законопроекту про посилення санкцій проти Росії та її торгових партнерів після того, як президент Дональд Трамп повідомив, що готовий діяти самостійно, заявив лідер республіканської більшості у верхній палаті конгресу Джон Тьюн. Про це повідомляє американське видання Politico.

«Схоже, зараз президент збирається спробувати зробити частину цього самостійно. Якщо в якийсь момент президент вирішить, що має сенс просувати законопроект і це додасть цінностей та важелів у переговорах, тоді ми це зробимо. Ми будемо готові», — сказав Тьюн.

За словами сенатора, заява Трампа про заходи проти Росії, зроблена ним напередодні, означає, що сенату, можливо, більше не потрібно ухвалювати законопроект щодо посилення санкцій.

«Ми постараємося, наскільки зможемо координувати стратегію з Білим домом і, звичайно, з палатою представників», — додав Тьюн.

Двопартійний законопроект про посилення санкцій було запропоновано сенатором від республіканців Ліндсі Гремом та сенатором від демократів Річардом Блюменталем. Документ передбачає мито 500% на імпорт із країн, які купують російську нафту, природний газ чи уран — таких, як Китай, Бразилія та Індія. Законопроект підтримали 85 сенаторів.

Нагадаємо, напередодні Трамп виступив із обіцяною ним раніше заявою щодо Росії. Він заявив, що через 50 днів, якщо не буде укладено угоду щодо припинення вогню в Україні, США запровадять імпортне мито у 100% проти Росії та її торгових партнерів. Також Трамп оголосив, що США та Євросоюз домовилися про постачання зброї Києву, витрати на яку покладено на Європу.