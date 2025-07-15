ЗСУ відбили спробу РФ переправитися через річку у Вовчанську

Зруйнований Вовчанськ з повітря — наслідки російських обстрілів і боїв за місто.

На півночі Харківщини тривають інтенсивні бойові дії в районі населеного пункту Вовчанськ, де російська армія намагається форсувати річку Вовча і закріпитися в центральній частині міста. Про це повідомляє автор військового Telegram-каналу «Рапорт Сержанта +».



«Майже вдвічі збільшилася кількість застосування FPV-дронів і артилерії», — йдеться в повідомленні.

Окуповані території Харківської області російськими військами.

Спроби великої групи російських військових із 217-го полку 98-ї десантно-штурмової дивізії вночі переправитися через річку Вовча і знову зайняти північний берег завершилися односторонніми втратами та «великим салютом».

Це-мій Вовчанськ у червні 25-го року.Поки ще не можу написати "тут був мій Вовчанськ"...Я більше не впізнаю споруд-орієнтуюся трохи по вулицям.Бачу,замість свого дому-попіл та цеглу. При цьому-я"неблагодарная нацистка", а сестра з пітєра -"освобительница". Тупо рашистські мразі. pic.twitter.com/eFaTSKrNhs — ІnКostenko&08.06.22 (@InYv_Sergienko) June 13, 2025



Приблизно 10 липня їм вдалося частково просунутися, але після контратаки Сил оборони України ворога було відкинуто, а шляхи підходу і деякі позиції заміновано.



За даними Генштабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку росіяни здійснили п'ять наступальних дій у районах Вовчанська та Зеленого.

Напрямки атак ЗС РФ у Харківській області.

На карті аналітичного проєкту Deep State змін у позиціях противника в цьому районі не зафіксовано.