В ОВА розповіли, скільки жителів було евакуйовано з Донецької області з початку року на захід України

З початку 2025 року 1000 жителів Донецької області було евакуйовано на захід України, зокрема до Закарпатської області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Лише за останні дні на Закарпаття вивезли 4 родини з Краматорської та Дружківської громад, з них — 10 дітей. Людей зустріли на місці, розселили у комфортних умовах у місті Берегове та селищі Тересва», — зазначив він.
Як зазначається, у транзитному пункті всі мешканці отримують гарячу їжу, гуманітарну та психологічну допомогу, а міжнародні організації реєструють на одноразову грошову виплату Лише за останні дні на Закарпаття вивезли 4 родини з Краматорської та Дружківської громад, з них — 10 дітей.
Людей зустріли на місці, розселили у комфортних умовах у місті Берегове та селищі Тересва 10 800 гривень на особу.
Раніше ми писали, що у Дружківській громаді Краматорського району Донецької області прийнято рішення збільшити кількість населених пунктів, де оголошено обов'язкову евакуацію сімей з дітьми примусовим способом.
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