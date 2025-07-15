Потужні вибухи пролунали у Дружківці: у приватному секторі виникла пожежа

У місті Дружківка Краматорського району Донецької області сьогодні вдень, близько 13:30, із різницею в кілька секунд пролунали чотири вибухи. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».
Перед цим моніторингові канали попереджали про пуск керованих авіабомб у бік міста.
За свідченням місцевих жителів, удари припали у район приватного сектору в центрі міста.
Судячи з фото у місцевих пабликах, в одному з місць прильоту сталася пожежа.
Наразі немає офіційної інформації про постраждалих і руйнування.
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