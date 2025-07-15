Потужні вибухи пролунали у Дружківці: у приватному секторі виникла пожежа

Вдень 15 липня Дружківка Донецької області зазнала російського обстрілу. Фото з місцевих пабліків

У місті Дружківка Краматорського району Донецької області сьогодні вдень, близько 13:30, із різницею в кілька секунд пролунали чотири вибухи. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

Перед цим моніторингові канали попереджали про пуск керованих авіабомб у бік міста.

За свідченням місцевих жителів, удари припали у район приватного сектору в центрі міста.

Судячи з фото у місцевих пабликах, в одному з місць прильоту сталася пожежа.

Наразі немає офіційної інформації про постраждалих і руйнування.