«Готуємо перші кроки оновленого уряду»: Зеленський провів нараду зі Свириденко та Федоровим

Президент провів нараду зі Свириденком та Федоровим. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 15 липня провів нараду з першим віце-прем'єром – міністром економіки Юлією Свириденко та віце-прем'єром – головою Мінцифри Михайлом Федоровим, на якій обговорили перші кроки оновленого уряду. Про це повідомив у своєму телеграмі.



За словами глави держави, визначили, яких результатів може бути досягнуто за перші пів року роботи нового уряду.



«Головне — збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України, провести відчутну дерегуляцію та звільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни», — зазначив він.





Крім того, Зеленський заявив, що необхідно забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки українців.



Раніше ми писали, що Зеленський провів зустріч із першою віце-прем'єр-міністром Юлією Свириденко. За його словами, у ході переговорів було надано інформацію про виконання домовленостей з європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України. Ці домовленості було досягнуто у рамках нещодавньої конференції з відновлення країни.

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