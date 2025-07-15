Іл-76МД ЗСУ помітили в небі над Україною — рідкісні кадри

Проліт військово-транспортного літака Іл-76МД ПС ЗСУ.

У небі над Україною помітили військово-транспортний літак Іл-76МД. Відео прольоту опублікував Telegram-канал Air Fighter, що спеціалізується на авіації.



«Для тих, хто не з Києва і не побачив, як летів наш Ан-124 "Руслан" кілька днів тому. Ось найбільше, що ви зараз можете побачити в нашому небі — Іл-76МД», — йдеться в повідомленні.



Зазначається, що екіпажі та літаки продовжують перевозити важливі вантажі на постійній основі.



Раніше в мережі з'являлися кадри польоту Іл-76 Повітряних сил України, зняті з борту українського багатоцільового літака Ан-26.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Зеленським обговорював можливе відправлення в Україну крилатих ракет «Томагавк», які здатні досягти Москви й Санкт-Петербурга під час запуску з української території.