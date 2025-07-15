У Кремлі готують відповідь на «дуже серйозні» ультиматуми Трампа

Кремль відреагував на останні заяви президента США Дональда Трампа щодо постачання зброї в Україну та ультиматуму, висунутого Путіну. Раніше глава Білого дому запропонував дозволити європейським країнам передавати Україні американську зброю та встановив 50-денний термін для укладання мирної угоди щодо України.



Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков схарактеризував слова Трампа як «дуже серйозні». Він зазначив, що частина заяв Трампа була адресована особисто президенту Путіну.



«Нам потрібен час для аналізу того, що було сказано. Якщо і коли президент Путін вважатиме за потрібне, він обов'язково прокоментує це», — сказав Пєсков.



Москва вважає, що Київ сприймає риторику Трампа та його союзників по НАТО як сигнал до продовження війни, а не як заклик до миру.



Пєсков також зазначив, що Москва, як і раніше, чекає від Києва пропозицій про терміни проведення третього раунду переговорів.



«Ми готові продовжувати переговори, але пропозиції від України ми досі не отримали», — додав він.



Нагадаємо, що 14 липня США та європейські країни НАТО уклали угоду про постачання зброї Україні, а Трамп пояснив, як це працюватиме. Також Трамп пригрозив Росії 100% тарифами та встановив крайній термін для мирної угоди з Україною.



Трамп, після зустрічі з главою НАТО Марком Рютте, заявив про продаж новітнього американського озброєння країнам НАТО за 100% ціною, а ті замінятимуть зброю, що відправляється Києву, своєю старою технікою. Трамп також попередив про введення додаткових мит мінімум 100% на товари з країн, які купують російські вуглеводні.

Сенат США відклав просування законопроєкту про посилення санкцій проти Росії та її торгових партнерів після того, як президент Дональд Трамп повідомив, що готовий діяти самостійно, заявив лідер республіканської більшості у верхній палаті конгресу Джон Тьюн, повідомило американське видання Politico.