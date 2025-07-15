Росіяни атакували приватний сектор Краматорська: є постраждалі

Російська армія у вівторок, 15 липня, вдарила по Краматорську Донецької області. Внаслідок удару постраждали цивільні. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
«Краматорськ зазнав двох ворожих обстрілів — приватний сектор. За попередньою інформацією, є постраждалі», — йдеться у повідомленні.
У відомстві заявили, що встановлюють наслідки російського удару.
Раніше ми писали, що у місті Дружківка Краматорського району Донецької області 15 липня, близько 13:30, з різницею у кілька секунд пролунали чотири вибухи.
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