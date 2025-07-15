У російському Бєлгороді безпілотник атакував будівлю районного суду

Будівля суду в російському Бєлгороді була атакована дроном. Фото: Бєлгород 01/Телеграм

Безпілотник атакував будівлю районного суду у російському Бєлгороді, повідомляє видання ASTRA.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що постраждала одна жінка. Інформація уточнюється.

За даними ASTRA, ця ж будівля вже була атакована трохи більше місяця тому, коли там був губернатор В'ячеслав Гладков. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Раніше повідомлялося, що вранці 15 липня як мінімум чотири безпілотники влучилили по території заводу «Енергія» у місті Єлець Липецької області РФ. Ще один БПЛА, за даними видання, був збитий російським військовим гелікоптером. Внаслідок атаки спалахнув дах одного з цехів, також було пошкоджено покрівлю адміністративної будівлі. Один із працівників підприємства був поранений.