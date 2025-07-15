У Краматорську рятувальники витягли трьох собак з ями

Три собаки провалилися в зливну яму в Краматорську. Фото: ДСНС Донецької області

У Краматорську рятувальники дістали трьох собак зі зливної ями. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Донецькій області.



Напередодні до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Краматорську троє собак провалилися в зливну яму і не можуть вибратися самостійно.



Тварини стояли у воді, тремтіли від холоду, скиглили та були налякані. Без допомоги людей у них не було жодного шансу на порятунок.

Троє собак провалилися в зливну яму в Краматорську. Фото: ДСНС Донецької області

Рятувальники оперативно прибули на місце події, спустилися в яму за допомогою драбини-палиці й акуратно підняли тварин на поверхню.



«Друзі, не проходьте повз, якщо бачите тварину в біді — кожне життя важливе!» - звернулися рятувальники.