Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав у відставку

Очільник українського уряду Денис Шмигаль написав заяву про відставку. Про це він повідомив на своєму телеграм-каналі.
Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони, а кандидатуру віце-прем'єра Юлії Свириденко на посаду глави уряду.
Денис Шмигаль обіймає посаду прем'єр-міністра України з 4 березня 2020 року.
Наразі посаду міністра оборони обіймає Рустем Умєров. За даними ЗМІ, його можуть призначити послом України у США.
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