Трамп продовжує вважати, що Росія переможе у війні — Politico

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Незважаючи на безпрецедентне рішення підтримати нові постачання систем ППО Patriot для України, президент США Дональд Трамп все ще переконаний, що перевага у цій війні на боці Москви. Про це пише американське видання Politico з посиланням на джерела у Білому домі.

«Погляд президента такий, що Росія переможе — питання тільки в тому, скільки це займе часу», — заявив високопосадовець Білого дому на умовах анонімності.

За його словами, Трамп вважає, що Росія має «більшу економіку, армію і просто кидає тіла у м'ясорубку», поступово досягаючи результатів на фронті.

Втім, розчарування Путіним, який ігнорує будь-які спроби мирного врегулювання, спонукало Трампа ухвалити рішення про підтримку нового пакету озброєння. США тепер дозволили союзникам профінансувати закупівлю Patriot для України, а американський ВПК отримає замовлення на їх виробництво.

«Ми це не купуємо, але ми це виробляємо, і вони за це платять», — підкреслив Трамп на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, маючи на увазі «дуже багатих» європейських союзників.

Президент також повторив свою давню тезу, що Україна у стратегічному сенсі поступається Росії: «вони продовжують боротися з неймовірною мужністю, але їм цього не вистачає – вони втрачають озброєння».

Рішення про передачу зброї стало компромісом: Трамп демонструє твердість у відповідь на російську жорстокість, але не цурається своєї стратегії «Америка понад усе». Його команда активно просуває наратив, що тепер США витрачатимуть менше, а Європа більше, пише видання.

Раніше повідомлялося, що Сенат США відклав просування законопроекту щодо посилення санкцій проти Росії та її торгових партнерів після того, як президент Дональд Трамп повідомив, що готовий діяти самостійно.