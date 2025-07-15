Зеленський затвердив запровадження в Україні множинного громадянства

В Україні схвалили запровадження в Україні множинного громадянства. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 15 липня, підписав закон про множинне громадянство в Україні. Тепер українці зможуть мати паспорт двох і більше країн.



«Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних засад для єдності всього нашого великого народу — мільйонів українців на всіх континентах, а також представників інших народів, які пов'язали свою долю з Україною», — зазначив глава держави.



Крім того, було підписано ратифікацію угоди про створення спеціального трибуналу для злочину агресії Росії проти України та зупинення дій для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни.



За словами Зеленського, завдяки трибуналу та співпраці з країнами світу та міжнародними організаціями зможемо забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України.



«А завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, зможемо досягти як мінімум паритету в силах та засобах, які необхідні для захисту від російської агресії», — уточнив він.



Президент нагадав, що Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесних кроків у рамках будь-якої політики скорочення зброї чи гуманізації практик застосування зброї.



Раніше ми писали, що 18 червня Верховна Рада України ухвалила закон про множинне громадянство.



На думку правозахисників, закон може негативно вплинути на мешканців окупації, українців, депортованих до Росії, осіб без громадянства, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту. Зокрема ці люди або не зможуть отримати громадянство України, або не зможуть зберегти його.

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