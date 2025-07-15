Російські війська окупували Багатир у Донецькій області – DeepState

Армія РФ окупувала село Багатир у Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.
Загарбники також просунулися в селах Товсте та Олексіївка на Донеччині та Малинівка на Запоріжжі.
Крім того, російські війська просунулися поблизу сіл Разіне та Новохатське Донецької області.
За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Покровському напрямку Сили оборони України відбили 55 штурмів, на Новопавлівському – 23.
Нагадаємо, що російські війська FPV-дронами контролюють усю трасу між містами Покровськ та Родинське на Донеччині.