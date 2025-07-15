Після урагану залишаються без світла близько 10 тисяч мешканців окупованої частини Донецької області

На окупованій території Донецької області другу добу відновлюють електропостачання після урагану. Буря 13 липня поварила дерева, пошкодила житло, транспорт, лінії електропередач. У піковий момент було знеструмлено близько 330 тисяч абонентів.



До вечора 15 липня знеструмлено 33 трансформаторні підстанції, без електрики залишаються близько 9,5 тисяч абонентів.

Як повідомлялося, аномальна спека, що встановилася на Донбасі, увечері 13 липня змінилася сильним вітром та грозами. Стихія пошкодила лінії електропередачі, повалила дерева, зірвала покрівлі будинків та викликала перебої у подачі газу.

У неділю, 13 липня, окупований Донецьк накрила потужна курна буря. Пориви вітру валили дерева, деякі з яких падали на припарковані автомобілі. Дерево впало на дитину, 10-річний хлопчик не вижив.