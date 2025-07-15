За півтора місяці літа РФ запустила по Україні понад 9 тисяч «Шахедів»

За першу половину літа війська РФ запустили по Україні 9123 безпілотники типу «Шахед» та БпЛА-імітаторів. У червні це було 5438 дронів-камікадзе, за 15 днів липня 3685 безпілотників.
Таку кількість «Новини Донбасу» підрахували, промоніторивши зведення Повітряних сил України.
Росія запускала дрони українськими містами щодня, переважно вночі. Мінімум був зафіксований 28 червня — 23 БПЛА. А наймасовіші нальоти були 9 липня — тоді РФ запустила 728 дронів, 9 червня — зафіксували 479 БПЛА і 29 червня — тоді на українські міста полетіли 477 безпілотників-камікадзе. До цього числа Повітряні сили включають і дрони-імітатори.
Якщо розрахувати середню кількість БПЛА, запущених на день, то у червні це був 181 безпілотник, у першій половині липня 245 дронів. Тобто РФ збільшила кількість приблизно на 30%.
В основному Росія запускає БПЛА з напрямків Міллерово, Шаталове, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Українські військові вражають дрони за допомогою авіації, зенітних установок, пригнічують засобами РЕБ та безпілотних систем. Також безпілотники збивають мобільні вогневі групи.
Раніше «Новини Донбасу» проаналізували, скільки в Росії залишилося літаків для запуску ракет і як змінилися тактики атак після операції «Павутина».