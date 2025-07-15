МіГ-29 ЗСУ знищив будівлю з окупантами на Півночі

На півночі України МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ за допомогою французьких авіабомб AASM HAMMER знищив будівлю, в якій перебували російські солдати. Про це повідомляється в блозі пілотів ЗСУ «Соняшник».
Згідно з оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 16:00 15 липня 2025 року, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося сім бойових зіткнень.
Раніше українська авіація завдала удару по скупченню російського підкріплення в селищі Тьоткіно Курської області, також застосувавши дві французькі авіабомби AASM HAMMER.
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