Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Удар по Краматорську: на місто скинули авіабомби, поранена жінка

15 липня 2025, 18:30

Удар по Краматорську: на місто скинули авіабомби, поранена жінка

Наслідки удару по Краматорську. Фото: Краматорська МВА Наслідки удару по Краматорську. Фото: Краматорська МВА

15 липня о 13:40 російські війська двома керованими авіабомбами вдарили по приватному сектору міста Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Під удар потрапила будівля колишньої школи. Також пошкоджені приватні будинки.

Внаслідок атаки поранення отримала жінка 1950 року народження. Стан постраждалої не важкий.

Нагадаємо, що 15 липня окупанти вдарили по місту Дружківка на Донеччині, внаслідок чого поранені дві людини.

ТЕГИ

Люди
Олександр Гончаренко
Місця
Краматорськ
Організації
ЗС РФ
Інше
Війна Поранені Обстріл Авіабомби
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Компенсації за зруйноване житло в Україні отримують не всі — чому та як це виправити?
В Україні створено реєстр ушкодженого та знищеного майна — єдине джерело для верифікації руйнувань. Він став основою і для Міжнародного реєстру збитків, зокрема щодо житлової нерухомості.
08 липня 2025, 18:47
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:08
У Донецьку на дах будинку впав дрон
17:21
Після урагану залишаються без світла близько 10 тисяч мешканців окупованої частини Донецької області
12:13
День Української Державності: активісти «Жовтої стрічки» провели акцію в окупації
17:16
Кулеба анонсував запуск компенсацій за житло на окупованих територіях
16:00
Спочатку спека та пожежі, потім — буря: окупована Луганщина постраждала від негоди
15:29
Син першого глави угрупування «ДНР» увійшов до складу ЦК КПРФ
15:00
Окупанти віддали частину складів ТОТ Донеччини росіянам
13:42
У Маріуполі розчищають фарватер: що відбувається в акваторії Азовського моря
09:36
Окупанти ввели «світло за домовленістю» на півдні України
08:53
Безпілотники атакували Мелітополь: що відомо
22:58
Пилова буря та ураган на Донбасі: у Донецьку загинула дитина, у Горлівці — постраждав підліток
15:16
Руїни Бахмута: Росія вивозить залишки зруйнованих будинків із міста
12:56
Окупаційна влада Маріуполя відібрала квартиру у 90-річного мешканця
13:31
Призначено нового «голову» Нової Каховки — росіянина Оганєсова
22:45
В окупованій Горлівці постраждав чоловік під час атаки БПЛА
11:52
Смертельна ДТП в окупованому Єнакієвому: позашляховик протаранив маршрутку
09:30
Штрафи та заборона на виїзд: що загрожує власникам машин без російських номерів на окупованій території
20:40
Губарєв про війну: «м'ясорубка» без сенсу та мільйон жертв
19:05
ФСБ повідомила про затримання «шпигуна» на користь України
16:47
В окупованій Луганській області закриють мережу коледжів та технікумів – ОВА
усі новини
21:46
Слов'янськ вже понад місяць під постійними російськими обстрілами – МВА
21:23
Війська Росії обстріляли Новоселівку на Донеччині: є руйнування, виникли пожежі
20:44
Російська армія активізувалася на Лиманському напрямку: у ЗСУ розповіли, що відомо
20:04
У Донецькій області заборонили рух трасою «Краматорськ-Добропілля». З чим це пов'язано
19:06
У дроні РФ знайшли техдокументацію з ОЕЗ «Алабуги»
18:50
ЗСУ просунулися у Донецькій та Запорізькій областях – ISW
18:37
Евакуація з Покровська: поліція показала кадри складної евакуації з прифронтового міста
18:30
Удар по Краматорську: на місто скинули авіабомби, поранена жінка
18:08
У Донецьку на дах будинку впав дрон
17:55
МіГ-29 ЗСУ знищив будівлю з окупантами на півночі України
17:55
Армія РФ обстріляла село під Добропіллям: виникла масштабна пожежа в будинку, є поранені
17:42
Зеленський затвердив запровадження в Україні множинного громадянства
17:37
За півтора місяця літа РФ запустила по Україні понад 9 тисяч «Шахедів»
17:34
Російські війська окупували Багатир у Донецькій області – DeepState
17:21
Після урагану залишаються без світла близько 10 тисяч мешканців окупованої частини Донецької області
17:06
Обстріл Дружківки: під ударом опинився приватний сектор, є поранені
16:56
Трамп продовжує вважати, що Росія переможе у війні — Politico
16:30
Ударні БПЛА «Герань-2» з'явилися в армії Білорусі
16:11
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав у відставку
15:35
У Краматорську рятувальники витягли трьох собак з ями
усі новини
ВІДЕО
«Білі ангели» показали кадри складної евакуації з Покровська, що горить Фото: поліція Евакуація з Покровська: поліція показала кадри складної евакуації з прифронтового міста
15 липня, 18:37
Момент удару МіГ-29 ЗСУ по будівлі з окупантами на півночі України — застосовано французькі авіабомби AASM HAMMER. МіГ-29 ЗСУ знищив будівлю з окупантами на півночі України
15 липня, 17:55
Наслідки обстрілу Ганнівки. Фото: ДСНС Армія РФ обстріляла село під Добропіллям: виникла масштабна пожежа в будинку, є поранені
15 липня, 17:55
Цехи військового заводу в Липецькій області Росії зазнали пошкоджень через атаку безпілотника. Фото: ASTRA Військовий завод у Липецькій області Росії зазнав пошкоджень внаслідок атаки дрона
15 липня, 14:51
Проліт військово-транспортного літака Іл-76МД ПС ЗСУ. Іл-76МД ЗСУ помітили в небі над Україною — рідкісні кадри
15 липня, 14:48
«Шахед» падає у водойму. У Миколаєві вдень «Шахед» впав у водойму — ймовірно через РЕБ
15 липня, 13:46
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір