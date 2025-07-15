Удар по Краматорську: на місто скинули авіабомби, поранена жінка

Наслідки удару по Краматорську. Фото: Краматорська МВА

15 липня о 13:40 російські війська двома керованими авіабомбами вдарили по приватному сектору міста Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Під удар потрапила будівля колишньої школи. Також пошкоджені приватні будинки.



Внаслідок атаки поранення отримала жінка 1950 року народження. Стан постраждалої не важкий.

Нагадаємо, що 15 липня окупанти вдарили по місту Дружківка на Донеччині, внаслідок чого поранені дві людини.