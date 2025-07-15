Російська армія активізувалася на Лиманському напрямку: у ЗСУ розповіли, що відомо

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта DeepState

На більшості відрізків фронту йде російська так звана «літня кампанія». Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, Лиманський напрямок – один із тих, на яких ця кампанія досить конкретно і яскраво виражена.



«На відміну від Новопавлівського чи Покровського напрямків там нічого принципово нового. Там тиск у тих самих зонах, де він триває безпосередньо рік. Просто є пожвавлення. Наприклад, на Покровському напрямку обрано новий вектор атаки. На Новопавлівському напрямку докладено зусиль, яких раніше не було, і є очевидний політичний задум щодо виходу на адміністративний кордон Дніпропетровської області. Говорячи про Лиманський напрямок – це, швидше, просто активізація тих дій, які росіяни проводили раніше», – розповів Трегубов.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися у Донецькій та Запорізькій областях.