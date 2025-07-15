Слов'янськ вже понад місяць під постійними російськими обстрілами – МВА

Армія РФ різним озброєнням обстрілює місто Слов'янськ Донецької області. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
За його словами, це керовані авіабомби, FPV-дрони, РСЗВ «Торнадо-С».
«Все, що є в арсеналі, те й застосовують. Я не можу сказати, що обстріли хаотичні, оскільки вже понад місяць місто під постійними обстрілами. Влучання є в адмінбудівлі, зруйновані дитячий садок та медичний заклад. Також «страждають» приватні будинки та багатоповерхівки. Тобто «прилітає» по всьому місту», – наголосив Лях.
Нагадаємо, що у Донецькій області заборонили рух трасою «Краматорськ-Добропілля».