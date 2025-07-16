По Кривому Рогу вдарили 28 «шахедів» і ракета росіян: поранено 17-річного хлопця, зруйновано підприємство

У Кривому Розі Дніпропетровської області через російську повітряну атаку поранено молодого хлопця, зруйновано підприємство Фото: Перший міський Кривий Ріг.

Внаслідок нічної російської атаки на Кривий Ріг зруйновано промислове підприємство та постраждав 17-річний хлопець. Про це голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у своєму телеграм-каналі у середу, 16 липня.

«Такого ще не було. Балістична ракета та 28 "шахедів" одночасно. Зруйновано промислове підприємство», — повідомив Вілкул.

«Слава Богу – без втрат, персонал перебував в укриттях. Але, на жаль, постраждав хлопець 17 років – поранення у черевну порожнину. Важкий, зараз лікарі борються за його життя», — додав він.

Очільник міста зазначив, що йде відновлення подачі електроенергії до кількох районів міста. Водопостачання підтримується на генераторах. Також він повідомив про кілька пожеж та їх локалізацію.

Раніше повідомлялося, що місто Краматорськ Донецької області в ніч проти 16 липня було атаковане російськими безпілотниками. У місті пролунали вибухи. У місцевих пабликах жителі повідомляють, що їх було щонайменше десять. Внаслідок повітряної атаки були влучання у багатоповерхові будинки.