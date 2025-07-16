Російська армія просунулася поблизу кордону Донецької та Дніпропетровської областей – DeepState

Війська Росії просунулися біля селища Удачне у Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.
Це селище знаходиться недалеко від кордону Донецької та Дніпропетровської областей.
Також окупанти просунулися поблизу сіл Товсте та Федорівка на Донеччині та Амбарне на Харківщині.
За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Покровському напрямку українська армія зупинила 60 російських штурмів, на Новопавлівському - 27.
Нагадаємо, що російська армія активізувалася на Лиманському напрямку.