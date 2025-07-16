На території аеропорту в окупованому Донецьку пролунав вибух: поранено чоловіка

Житель окупованого Донецька дістав поранення під час детонації вибухового пристрою на території аеропорту 15 липня. Про це повідомило окупаційне видання ДАН із посиланням на так зване «Управління з питань документування військових злочинів України».
«Внаслідок детонації ВОП під час проведення будівельних робіт на території Донецького аеропорту ім. С. С. Прокоф'єва по вулиці Злітній поранено співробітника ТОВ „Технобуд-груп“ — чоловіка 1979 року народження», — заявили в Управлінні.
Крім того, два житлові будинки в Донецьку 15 липня зазнали пошкоджень під час атак безпілотників, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, троє мешканців окупованої Горлівки Донецької області постраждали внаслідок нічного обстрілу.
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