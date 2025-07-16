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Обстріли РФ перетворили Серебрянський ліс на випалену зону

16 липня 2025, 10:51

Обстріли РФ перетворили Серебрянський ліс на випалену зону

Серебрянський ліс після російських обстрілів — випалена земля, воронки та обвуглені дерева. Серебрянський ліс після російських обстрілів — випалена земля, воронки та обвуглені дерева.

На Луганщині внаслідок інтенсивних російських обстрілів значно постраждав Серебрянський ліс — один із найбільших природних масивів регіону. Відео в мережі Х демонструє випалену територію: обвуглені дерева, вирви, ділянки землі, що димлять, і сліди пожеж.

Судячи з характеру пошкоджень, противник застосовував реактивні системи залпового вогню, як-от «Град», «Смерч» і «Ураган», здатні запускати запалювальні або термобаричні боєприпаси. Також, імовірно, використовувалася ствольна артилерія калібру 152/155 мм і фосфорні снаряди.


За оцінками фахівців, ліс у районі бойових дій знищено майже повністю. На місці густої рослинності тепер – мертва земля і зруйновані укріплення. Екологи попереджають про ризик масштабної екологічної катастрофи.

Крім того, пошкодження лісової зони поблизу річки Сіверський Донець може вплинути на водойму та її екосистему, створюючи додаткову загрозу забруднення та погіршення якості води в регіоні.

Нагадаємо, на початку липня повідомлялося, що українська армія відбила атаки ЗС РФ у Серебрянському лісі.

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