МіГ-29 ЗСУ знищив командний пункт армії РФ у Курській області

«Приліт» по штабу росіян у Тьоткіно.

Українські Повітряні Сили завдали точкового авіаудару по командному пункту російської армії в селищі Тьоткіно Курської області. Відео опублікував військовий телеграм-канал «Скадовський Захисник».



За попередніми даними, удар був нанесений винищувачем МіГ-29 із застосуванням високоточних авіабомб. За візуальними ознаками могли бути використані кориговані або крилаті авіабомби з УМПК (КАБ, УПАБ).



Удар по Тьоткіно — один з небагатьох випадків застосування української фронтової авіації на прикордонній території Росії. Він демонструє зростання можливостей ЗСУ завдавати високоточних ударів на відстані від лінії фронту.

Нагадаємо, днем раніше стало відомо, що українська авіація завдала удару по скупченню російського підкріплення, застосувавши дві французькі керовані авіабомби AASM Hammer.