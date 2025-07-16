Франція, Італія, Чехія та Угорщина відмовляються від закупівель американської зброї для України — ЗМІ

Франція не братиме участі у європейській схемі закупівлі озброєнь у США для передачі Україні. Париж робить ставку на розвиток власної оборонної промисловості та не хоче посилювати залежність Європи від американського ВПК. Про це пише видання Politico.

Також стало відомо про відмову Італії, Чехії та Угорщини від закупівлі американської зброї для передачі Україні, пишуть європейські ЗМІ.

Водночас низка інших країн, включаючи Велику Британію, Нідерланди та Скандинавію, готова підключитися до ініціативи.

Ініціатива щодо закупівлі американської зброї переважно виходила від Німеччини: на тлі обмежених виробничих можливостей у Європі уряд Мерця вважає, що це один із небагатьох способів швидко озброїти Україну.

Проте Франція виступає за розвиток європейської оборонної промисловості і вважає за краще закуповувати зброю у місцевих виробників, тому вона не увійшла до списку країн, які погодилися профінансувати покупку американської зброї, пише Politico.

Крім того, уряд Франції зазнає труднощів зі збільшенням витрат на оборону, оскільки одночасно прагне скоротити загальний бюджет і контролювати дефіцит.

За даними видання Politico, окрім Німеччини, до схеми фінансування підключаться Велика Британія, Нідерланди та ще чотири північноєвропейські країни.

За даними газети La Stampa, Італія відмовиться від участі в ініціативі насамперед тому, що вона «практично не має бюджетних можливостей», кажуть джерела.

«Мова про закупівлю американської зброї тут ніколи не йшла», — заявили виданню в італійському міністерстві оборони.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна не братиме участі у проекті США щодо закупівлі американської зброї для України через НАТО. Про це він сказав у коментарі порталу Publico.

«Чеська Республіка зосереджена на інших проектах та шляхах допомоги Україні, наприклад, через ініціативу з боєприпасами. Тому поки що ми не розглядаємо можливість приєднання до цього проекту», — пояснив він.

Також Угорщина відмовилася брати участь у спільному фінансуванні американської зброї для України. Будапешт не надаватиме ні грошей, ні озброєння, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, якого цитують угорські ЗМІ.

Сійярто наголосив, що «гроші угорського народу, угорська зброя та угорські солдати не потраплять до України».

Нагадаємо, 14 липня на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявив, що «ми сьогодні уклали угоду, згідно з якою ми надсилатимемо їм зброю, а вони за неї платитимуть. Деякі країни можуть купувати зброю для себе у США, а Україні передавати зі своїх запасів».