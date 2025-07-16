Росія вдарила по польському заводу Barlinek у Вінниці

Пожежники ліквідують загоряння на заводі Barlinek Group у Вінниці. Фото: ДСНС Вінницької області

Росія завдала удару по польському заводу з виробництва паркетних дощок Barlinek Group, розташованому в місті Вінниця. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.







За його словами, удар було завдано російськими безпілотниками, він мав навмисний характер. Атака велася відразу з трьох напрямків. За інформацією від директора підприємства, удари були націлені безпосередньо на завод.



«Є поранені, двоє з них — із важкими опіками», — уточнив глава польського зовнішньополітичного відомства.



На місці працюють українські екстрені служби та представники польського консульства. Сікорський наголосив, що, на думку Варшави, атака мала свідомо цивільний характер і була здійснена з метою завдати шкоди Польщі.

Rosyjskie drony uderzyły w fabrykę Grupy Barlinek w Winnicy. Szef zakładu powiedział mi przed chwilą, że celowo, z trzech kierunków. Są ranni, w tim dwoje ciężko poparzonych. Działają służby ukraińskie, także nasz konsulat.

Zbrodnicza wojna Putina przybliża się do naszych granic. — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) July 16, 2025



«Немає сумнівів, що били навмисне — з помсти, щоб нашкодити полякам. Це черговий свідомий воєнний злочин», — заявив міністр.



Він також додав: «Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів».

За інформацією Вінницької обласної військової адміністрації, постраждалим унаслідок атаки російських БПЛА надається вся необхідна медична допомога.







Загалом унаслідок ворожої атаки на Вінницьку область поранення дістали 8 осіб. П'ятеро з них — з опіками, двоє перебувають у важкому стані. Стан усіх постраждалих лікарі оцінюють як стабільний.



Постраждалі також будуть зареєстровані на отримання одноразової матеріальної допомоги від УВКБ ООН: 10 800 гривень — постраждалому та додатково по 10 800 гривень на кожного члена його сім'ї.