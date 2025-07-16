РФ будує кремлівські храми на окупованій Запорізькій області

Окупанти розвивають мережу кремлівських церков на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
У Запорізькій області загарбники розгортають нову фазу ідеологічної експансії — будівництво храмів, підконтрольних Російській православній церкві, у межах так званої «Бердянської єпархії».
За будівництво цих об'єктів відповідають:
У ЦНС нагадують, що кремлівська церква — це частина «руського миру», що служить не вірі, а війні. Вона безпосередньо фінансується урядом РФ і використовується як релігійна обгортка для колоніалізму.
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