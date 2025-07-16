В окупованому Токмаку підірвали автомобіль з російськими аеророзвідниками – ГУР

Вранці 16 липня пролунав вибух на околиці окупованого міста Токмак Запорізької області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



За даними ГУР, «у повітря злетів» зелений «УАЗ 452». Всередині «буханки» були два члени екіпажу російської аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні БПЛА «Скат 350М».



Цей безпілотник російські війська використали для виявлення позицій Сил оборони України у Запорізькій області та коригування артилерійського вогню.



Обидва окупанти разом з БПЛА «Скат 350М», який вони перевозили, знищені.

Нагадаємо, що 10 липня ГУР та партизани підірвали російську базу в окупованому місті Мелітополь на Запоріжжі, внаслідок чого ліквідовані росгвардійці.