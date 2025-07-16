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У Покровську залишився один лікар, три останні крамниці скоро закриються — ОВА

16 липня 2025, 16:27

У Покровську залишився один лікар, три останні крамниці скоро закриються — ОВА

У Покровську залишився один лікар, три останні крамниці скоро закриються — ОВА

У прифронтовому Покровську Донецької області незабаром закриються три останні крамниці. Гуманітарна ситуація в місті з кожним днем погіршується через постійні російські обстріли

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, наразі в місті поки що працюють три крамниця.

«Через небезпечну ситуацію власники цих крамниць більше не можуть завозити продукти. Ми з ними поговорили, тому вони розпродують те, що в них ще залишилося, і закриватимуться», — повідомив керівник ОВА

Філашкін додав, що в Покровську наразі залишаються півтори тисячі мешканців, і на цю кількість населення у місті є лише один лікар.

Він також нагадав, що з 11 липня у Покровській громаді через небезпечну ситуацію припинили видачу гарячих обідів міжнародні благодійні організації.

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