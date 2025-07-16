У Покровську залишився один лікар, три останні крамниці скоро закриються — ОВА

У прифронтовому Покровську Донецької області незабаром закриються три останні крамниці. Гуманітарна ситуація в місті з кожним днем погіршується через постійні російські обстріли
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, наразі в місті поки що працюють три крамниця.
«Через небезпечну ситуацію власники цих крамниць більше не можуть завозити продукти. Ми з ними поговорили, тому вони розпродують те, що в них ще залишилося, і закриватимуться», — повідомив керівник ОВА
Філашкін додав, що в Покровську наразі залишаються півтори тисячі мешканців, і на цю кількість населення у місті є лише один лікар.
Він також нагадав, що з 11 липня у Покровській громаді через небезпечну ситуацію припинили видачу гарячих обідів міжнародні благодійні організації.
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