«Займають села, посадки та позиції»: війська РФ інтенсивно рухаються до кордону Донеччини та Дніпропетровщини – DeepState

Ситуація на Новопавлівському напрямку. Фото: карта DeepState

Армія РФ активно просувається на Новопавлівському напрямку. Про це повідомили аналітики DeepState.



За даними аналітиків, окупанти інтенсивно рухаються до адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей, займаючи села, посадки та позиції, які залишаються на шляху до неї. Весь відрізок від села Олексіївка до села Новопіль знаходиться під тиском ЗС РФ, які за допомогою свого основного ресурсу — піхоти та великих втрат — прокладають собі шлях до окупації Донеччини.



«Активним є район села Дачне Дніпропетровської області, куди постійно залазять росіяни з метою закріпитись, але Сили оборони України докладають зусиль, щоб цього не допустити. Також село Ялта, яке знаходиться біля самого адмінкордону, куди намагається прориватися ворог. Хаотична ситуація на відрізку сіл Новохатське-Піддубне-Мирне-Перебудова-Комар-Федорівка-Воскресенка. Дуже складна ділянка, яку аналізувати найважче серед цього відрізку», – зазначили у DeepState.

Нагадаємо, що українська армія контролює деякі позиції у селищі Білогорівка на Луганщині.