Американець, який шпигував на користь Росії в Донецькій області, отримав громадянство РФ та орден «ДНР»

Громадянин США Деніел Мартіндейл понад два роки шпигував на користь Росії на підконтрольній Україні території Донецької області. Тепер він отримав громадянство РФ та орден «ДНР». Фото: РІА Новості

Американець Деніел Мартіндейл, який шпигував на користь Росії в Україні, отримав громадянство РФ та орден «ДНР».

Про це повідомив у телеграм-каналі очільник угрупування «ДНР» Денис Пушилін. Церемонія вручення відбулася у представництві «ДНР» у Москві.

За словами Пушиліна, Мартіндейл провів понад два роки на території підконтрольної Україні частини Донецької області та передавав спецслужбам «ДНР» та Росії важливу інформацію, завдяки якій «вдалося грамотно підготувати та провести операцію на Курахівському напрямку».

Як заявив Пушилін, восени 2024 року російські спецслужби «провели найскладнішу евакуаційну операцію», коли стало зрозуміло, що «подальше перебування Деніела на тій території загрожує його життю».

Про історію Мартіндейла стало відомо у листопаді 2024 року. Як стверджувало кремлівське агентство РІА Новости, Мартіндейл перебував на території України з 11 лютого 2022 року та передавав Росії координати українських військових об'єктів.

Його інформація нібито неодноразово використовувалася для ураження техніки та особового складу ЗСУ, а «штаб оборони ДНР» заявив, що його дані відіграли ключову роль у підготовці штурму села Богоявленка.

Мартіндейл знаходиться у Москві.

За його словами, він перебуває у РФ добровільно.

«Останні два роки я робив усе, щоб зберігати життя російським солдатам і забезпечити якесь майбутнє для росіян в Україні. Я хотів би продовжити це робити», — заявив він.