Армія РФ просувається в Малинівці, тисне саме в смузі підрозділу ТрО

Російські окупанти давно намагаються повністю захопити Малинівку Запорізької області, спроби просування були неодноразовими протягом тривалого часу. Піхота росіян активно промацувала нашу оборону, робила постійні штурмові дії та прокрадалась у село. Про це повідомив український проєкт DeepState.
«Після фіксації окупантів намагалися постійно ліквідувати, але кількість дуже часто перемагає, то тепер можна бачити збільшення червоної зони в селі. Ворог здійснює тиск саме у смузі підрозділу ТрО, оскільки розуміє, що має велику перевагу у засобах та ще більшу перевагу у живій силі», — йдеться у повідомленні.
Аналітики уточнили, що українські військовослужбовці роблять усе можливе, щоби зупинити спроби росіян захопити населений пункт.
«Без підтримки змушені будуть скоро віддати Малинівку противнику», — резюмували в проєкті.
Раніше ми писали, що на початку липня українські війська нещодавно просунулися на Гуляйпольському напрямі.
Переможемо цензуру разом!