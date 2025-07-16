ЗСУ вдарили бомбами JDAM-ER по окупантах під Гуляйполем

Українська авіація завдала удару по російській позиції двома бомбами GBU-62 JDAM-ER. Відео опублікував військовий архів War Archive, що фіксує кадри російсько-української війни.
Повідомляється, що удар по позиціях загарбників було завдано на схід від села Степанівка в Запорізькій області. Звідти до Гуляйполя, який перебуває під контролем Сил оборони — трохи більше ніж 10 км.
Згідно з оперативною інформацією Генштабу станом на 16:00 16 липня 2025 року, на Гуляйпільському напрямку авіаудару зазнав населений пункт Білогір'я.
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