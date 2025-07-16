На Сумщині зростає кількість дезертирів у лавах окупантів

На Сумському напрямку збільшилася кількість російських дезертирів. Про це повідомив боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним «Осман».
За його словами, дезертирів зрештою знаходять, передають командирам, а ті «обнуляють» їх і оформляють як «СЗЧ» (самовільне залишення частини), щоб не виплачувати компенсації сім'ям.
«Росіяни, якщо у вас з'явилася думка не воювати, не біжіть у тил. Звертайтесь у проєкт "Хочу жить" — покайфуєте у нас під наглядом Червоного Хреста, повернетесь додому з грошима, а ми своїх обміняємо. Втеча для вас — це смерть. Завжди. Ви самі бачили сотні таких прикладів», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, окупанти раніше скаржилися, що командири армії РФ розстрілюють підлеглих.
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