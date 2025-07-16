Експрацівник підприємства зони відчуження Леонід Малик залишається під вартою на окупованій території

Експрацівник ЧАЕС Леонід Малик залишається під вартою. Фото: надано дочкою героя публікації

Російський суд знову продовжив термін утримання під вартою українцеві колишньому співробітнику підприємства в зоні засудження ЧАЕС Леоніду Малику.



Раніше ми вже повідомляли, російський суд звинувачує Леоніда Малика у державній зраді та незаконному поводженні з радіоактивними речовинами. Йому загрожує 20 років позбавлення волі. Дочка полоненого, який був викрадений у травні 2024 року на території окупованого Бердянська, та утримувався у СІЗО окупованого Маріуполя, вважає звинувачення надуманими.



– Як нам стало відомо, що 14 липня в окупованому Сімферополі відбулося заплановане засідання суду, де батькові знову продовжили утримання під вартою ще на два місяці, – розповіла дочка полоненого Марія Малик. – Батька перевели до слідчого ізолятора окупованого Донецька. А звідти його повезуть у суд знову до окупованого Криму. Як ми довідалися, процеси всіх «політичних», яких утримують під вартою у Донецьку, тепер слухаються в окупованому Криму.



Про те, як зі здоров'ям у мого батька та в яких умовах його утримують, ми точно не знаємо, бо родичі небагатослівні. Швидше за все, російські силовики чинять на них тиск, – припускає Марія Малик.



Донька Леоніда Малика впевнена, що звинувачення базуються лише на тому, що її батько до повномасштабного вторгнення працював у Чорнобилі майстром цеху дезактивації транспорту та засобів індивідуального захисту на Державному спеціалізованому підприємстві «Центральне поводження та переробка радіоактивних відходів».



– Мій батько за своєю діяльністю на виробництві, жодного відношення до радіоактивних речовин не мав, – каже Марія Малик. – А от про небезпеку таких речовин тато добре знав. Тому, я не вірю в те, що він став би наражати себе і навколишніх на небезпеку радіоактивного зараження. Впевнена, що його й тримають під вартою, щоби придумати щось для того, щоб обґрунтувати хоч чимось заздалегідь уготований йому вирок. Можу сміливо припустити, що справа, споряджена за такою рідкісною у судовій практиці статтею, напевно, гарантує російським правоохоронцям кар'єрне зростання, ось вони й ухопилися за такий шанс.



Співрозмовниця побоюється, що її батька засудять, незважаючи на те, що у матеріалах справи, з якими їм вдалося ознайомитись, немає жодних доказів його вини.



Сім'я полоненого сподівається на те, що Леонід Малик все ж таки потрапить в обмін. Незважаючи на те, що, перебуваючи на окупованій території, чоловік змушений був отримати російський паспорт, він залишається громадянином України та має право повернутись на територію, яка підконтрольна владі України.



Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях