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Експрацівник підприємства зони відчуження Леонід Малик залишається під вартою на окупованій території

16 липня 2025, 19:27

Експрацівник підприємства зони відчуження Леонід Малик залишається під вартою на окупованій території

Експрацівник ЧАЕС Леонід Малик залишається під вартою. Фото: надано дочкою героя публікації Експрацівник ЧАЕС Леонід Малик залишається під вартою. Фото: надано дочкою героя публікації

Російський суд знову продовжив термін утримання під вартою українцеві колишньому співробітнику підприємства в зоні засудження ЧАЕС Леоніду Малику.

Раніше ми вже повідомляли, російський суд звинувачує Леоніда Малика у державній зраді та незаконному поводженні з радіоактивними речовинами. Йому загрожує 20 років позбавлення волі. Дочка полоненого, який був викрадений у травні 2024 року на території окупованого Бердянська, та утримувався у СІЗО окупованого Маріуполя, вважає звинувачення надуманими.

– Як нам стало відомо, що 14 липня в окупованому Сімферополі відбулося заплановане засідання суду, де батькові знову продовжили утримання під вартою ще на два місяці, – розповіла дочка полоненого Марія Малик. – Батька перевели до слідчого ізолятора окупованого Донецька. А звідти його повезуть у суд знову до окупованого Криму. Як ми довідалися, процеси всіх «політичних», яких утримують під вартою у Донецьку, тепер слухаються в окупованому Криму.

Про те, як зі здоров'ям у мого батька та в яких умовах його утримують, ми точно не знаємо, бо родичі небагатослівні. Швидше за все, російські силовики чинять на них тиск, – припускає Марія Малик.

Донька Леоніда Малика впевнена, що звинувачення базуються лише на тому, що її батько до повномасштабного вторгнення працював у Чорнобилі майстром цеху дезактивації транспорту та засобів індивідуального захисту на Державному спеціалізованому підприємстві «Центральне поводження та переробка радіоактивних відходів».

– Мій батько за своєю діяльністю на виробництві, жодного відношення до радіоактивних речовин не мав, – каже Марія Малик. – А от про небезпеку таких речовин тато добре знав. Тому, я не вірю в те, що він став би наражати себе і навколишніх на небезпеку радіоактивного зараження. Впевнена, що його й тримають під вартою, щоби придумати щось для того, щоб обґрунтувати хоч чимось заздалегідь уготований йому вирок. Можу сміливо припустити, що справа, споряджена за такою рідкісною у судовій практиці статтею, напевно, гарантує російським правоохоронцям кар'єрне зростання, ось вони й ухопилися за такий шанс.

Співрозмовниця побоюється, що її батька засудять, незважаючи на те, що у матеріалах справи, з якими їм вдалося ознайомитись, немає жодних доказів його вини.

Сім'я полоненого сподівається на те, що Леонід Малик все ж таки потрапить в обмін. Незважаючи на те, що, перебуваючи на окупованій території, чоловік змушений був отримати російський паспорт, він залишається громадянином України та має право повернутись на територію, яка підконтрольна владі України.

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