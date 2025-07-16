Зеленський запропонував ВР призначити експрем'єра Шмигаля новим міністром оборони

У середу, 16 липня, президент України Володимир Зеленський запропонував Раді призначити Дениса Шмигаля міністром оборони України. Окрім того, глава держави призначив нового главу Укроборонпрому. Ним стане Герман Сметанін. Про це повідомив він у відеозверненні.
«Я вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигала як нового міністра оборони. Через Міністерство оборони керуватимуться і стратегічні галузі промисловості. Герман Сметанін очолить Укроборонпром», — зазначив він.
За словами Зеленського, зараз українська зброя на фронті, у всіх наших операціях — близько 40%. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за часів незалежності нашої держави.
«Обсяги справді великі. Але потрібно більше. І треба більше наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії. Ми маємо досягти рівня 50% української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво», — резюмував президент.
Раніше ми писали, що 16 липня Верховна Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.
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