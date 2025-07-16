Арахамія оприлюднив кандидатів у Кабінет міністрів: список

Голова фракції партії «Слуга народу» Давід Арахамія заявив, що на засіданні фракції було представлено кандидатів на посади в Кабміні. Кандидатів розглянуть на найближчому засіданні.
Юлія Свириденко — прем'єр-міністр України
Михайло Федоров — перший віце-прем'єр-міністр України-міністр цифрової трансформації
Олексій Кулеба — віце-прем'єр-міністр-міністр розвитку інфраструктури та територій
Тарас Качка — віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
Матвій Бідний — міністр молоді та спорту
Герман Галущенко — міністр юстиції
Світлана Грінчук — міністр енергетики
Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України
Наталія Калмикова — міністр ветеранів України
Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ
Оксен Лісовий — міністр освіти і науки
Віктор Ляшко — міністр охорони здоров'я
Сергій Марченко — міністр фінансів
Андрій Сибіга — міністр закордонних справ
Олексій Соболєв — міністр економіки, навколишнього середовища та сільського господарства
Денис Шмигаль — міністр оборони
Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають.
Раніше ми писали, що 16 липня Верховна Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.
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