Сирський провів першу телефонну розмову з новим командувачем Об'єднаних сил НАТО в Європі

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів першу телефонну розмову з новим командувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом ВПС США Алексусом Гринкевичем. Про це він написав у телеграм.
За його словами, розмова відбулася у дусі справжнього партнерства.
«Отримав тверді зобов'язання щодо підтримки як з боку Америки, так і з боку Альянсу. Після нещодавньої заяви президента США Трампа та Генерального секретаря НАТО Рютте про новий пакет озброєнь для України, на нас очікує інтенсивний етап співпраці у найближчі місяці», — зазначив він.
Раніше ми писали, що Сирський заборонив скупчення особового складу та військової техніки на полігонах.
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