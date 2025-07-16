«Це просто жахливий, тупий російський терор»: Зеленський відреагував на авіаудар РФ по Добропіллю

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський авіаційний удар по місту Добропілля Донецької області. Крім того, глава держави висловив співчуття рідним загиблих та постраждалих. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.
«У Добропіллі Донецької області тривають рятувальні роботи після удару російської бомби просто містом, звичайним магазином, звичайними торговими павільйонами» — розповів він.
За його словами, на місці залучені всі служби, намагатимуться врятувати якнайбільше людей.
«Це просто жахливий, тупий російський терор. Жодного військового сенсу в їхніх ударах — лише спроби забрати якнайбільше життів. Вся нинішня Росія — у таких підлих ударах. Ми відповідатимемо. Працюватимемо з партнерами заради того, щоб примусити Росію до закінчення війни. І нашої власної сили заради цього теж має ставати більше. Саме на цьому зараз сконцентровано», — додав глава держави.
Раніше ми писали, що російська армія увечері, 16 липня, скинула авіаційну бомбу на місто Добропілля. Станом на 21:00 відомо про лівих загиблих та 27 поранених. Обсяги пошкоджень поки що залишаються незмінними: 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках та 8 автомобілів.
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