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«Це просто жахливий, тупий російський терор»: Зеленський відреагував на авіаудар РФ по Добропіллю

16 липня 2025, 22:30

«Це просто жахливий, тупий російський терор»: Зеленський відреагував на авіаудар РФ по Добропіллю

Зеленський відреагував на удар по Добропіллю. Фото: ОП Зеленський відреагував на удар по Добропіллю. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський авіаційний удар по місту Добропілля Донецької області. Крім того, глава держави висловив співчуття рідним загиблих та постраждалих. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

«У Добропіллі Донецької області тривають рятувальні роботи після удару російської бомби просто містом, звичайним магазином, звичайними торговими павільйонами» — розповів він.

За його словами, на місці залучені всі служби, намагатимуться врятувати якнайбільше людей.

«Це просто жахливий, тупий російський терор. Жодного військового сенсу в їхніх ударах — лише спроби забрати якнайбільше життів. Вся нинішня Росія — у таких підлих ударах. Ми відповідатимемо. Працюватимемо з партнерами заради того, щоб примусити Росію до закінчення війни. І нашої власної сили заради цього теж має ставати більше. Саме на цьому зараз сконцентровано», — додав глава держави.

Раніше ми писали, що російська армія увечері, 16 липня, скинула авіаційну бомбу на місто Добропілля. Станом на 21:00 відомо про лівих загиблих та 27 поранених. Обсяги пошкоджень поки що залишаються незмінними: 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках та 8 автомобілів.

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