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Донеччанка під час сварки погрожувала сусідці гранатою

17 липня 2025, 07:00

Донеччанка під час сварки погрожувала сусідці гранатою

В окупованому Донецьку місцева мешканка загрожувала сусідці гранатою. Так звана «поліція ДНР» затримала 53-річну донеччанку, яка з гранатою в руках висловлювала сусідці погрози вбивством.

У момент конфлікту вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

Затриманій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років із виплатою штрафу за статтями російського кримінального кодексу (незаконне придбання та зберігання вибухових пристроїв та загроза вбивством).

Зброя, яка надходить на окуповану територію, часто пов'язана з постачанням із Росії. Окупаційна влада намагається контролювати обіг зброї. Однак на практиці реєстрація була не завжди ефективною, і в ряді випадків зброя могла потрапити до рук людей без належного обліку.

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